NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag zu Handelsstart Kursverluste verbucht. Nach positiven Signalen vom G20-Gipfel der Staats- und Regierungschef der größten Industrienationen in Japan sind Anleger risikofreudiger. Dies belastet im Gegenzug die als sicherer geltenden Staatspapiere.

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping hatten sich bei ihrem Treffen am Samstag im japanischen Osaka zu Handelsfragen verständigt. Die beiden Regierungschefs wollen über die Beilegung ihrer Handelsstreitigkeiten neu beraten. Überraschend hob Trump den Bann gegen Chinas Telekomriesen Huawei vorerst auf. Außerdem sicherte Trump zu, die angedrohte Ausweitung der Strafzölle gegen China vorläufig auszusetzen, was eine Vorbedingung Pekings war.

Zweijährige Anleihen fielen um 1/32 Punkte auf 99 22/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,78 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gaben um 5/32 Punkte auf 103 3/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,03 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 13/32 Punkte auf 106 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,55 Prozent./elm/jsl/mis