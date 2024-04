NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch zu einer Erholung angesetzt. Händler sprachen von einer Gegenbewegung der Anleihenkurse auf die jüngsten Einbußen. Im späten Handel stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) um 0,48 Prozent auf 108,19 Punkte. In den vergangenen Wochen waren die Notierungen erheblich unter Druck geraten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab zuletzt auf 4,59 Prozent nach. Sie war am Vortag auf den höchsten Stand seit November vergangenen Jahres geklettert.

Die ökonomische Lage in den USA hat sich derweil nach Einschätzung der Fed zuletzt ein wenig verbessert. "Zehn von zwölf Distrikte verzeichneten ein leichtes oder bescheidenes Wirtschaftswachstum - gegenüber acht Bezirken im letzten Bericht", heißt es in dem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturbericht (Beige Book). In zwei Distrikten habe es keine Veränderung der wirtschaftlichen Aktivität gegeben. Die Aussagen der Fed bewegten die Anleihekurse nicht./bek/he