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30.10.2026 18:11:38

US-Anleihen: Gewinne - Kursverluste an den Aktienmärkten stützen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Freitag angesichts der Verunsicherung an den Aktienmärkten zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,32 Prozent auf 106,53 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe lag bei 4,95 Prozent.

Vor allem die Kursverluste an der Technologiebörse Nasdaq stützten die Anleihen. An der Nasdaq beschleunigte sich wegen der Sorgen um die Entwicklung der Werte, die in den vergangenen Monaten stark vom Boom der Künstlichen Intelligenz (KI) profitiert hatten, der Abwärtstrend. Die als sicher geltenden Staatsanleihen wurden gesucht.

Die deutlich gestiegenen Rohölpreise belasteten die Anleihen in diesem Umfeld nicht. Am Freitag sind die Ölpreise wegen der wachsenden Sorgen über einen möglichen erneuten Militärschlag der USA im Iran gestiegen. US-Präsident Donald Trump hat sich Medienberichten zufolge zum weiteren Vorgehen im Iran-Krieg beraten lassen.

Die Ölpreise bewegen sich mit dem aktuellen Anstieg wieder auf die Höchststände seit Beginn des Iran-Kriegs zu. Dies dürfte auch die Inflation antreiben. An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed im Dezember die Leitzinsen anheben wird. Am Mittwoch hatte die Fed ihre Zinsen bestätigt./jsl/zb

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