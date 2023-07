NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag leicht gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 111,27 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Treasuries betrug 3,98 Prozent. Zu Beginn der Woche war sie noch über die Marke von 4,0 Prozent gestiegen.

Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handelsauftakt am US-Rentenmarkt. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Der Fokus der Anleger richtet sich bereits auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Mittwoch auf dem Programm stehen.

Am Markt wird mit einem Rückgang der US-Inflationsrate im Juni gerechnet. Auch bei der Kernteuerung, in der schwankungsanfällige Preise für Energie und Nahrungsmittel herausgerechnet werden, rechnen Analysten im Schnitt mit einem Rückgang. Dies dürfte etwas Druck von der US-Notenbank Fed nehmen, in den kommenden Monaten weiter mit Zinserhöhungen gegen die Inflation anzukämpfen.

Bis zuletzt hatten amerikanische Notenbanker aber mehrfach deutlich gemacht, dass der Kampf gegen die starke Teuerung noch nicht beendet sei und weitere Zinserhöhungen erfolgen müssten./jkr/bgf/jha/