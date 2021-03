NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach zunächst moderaten Kursgewinnen zuletzt kaum von der Stelle bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte um lediglich 0,01 Prozent auf 131,96 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 1,62 Prozent. Sie liegt damit weiter in Reichweite ihres kürzlich erreichten einjährigen Höchststandes von 1,64 Prozent.

Konjunkturdaten fielen durchwachsen aus. Zwar gingen die Umsätze des US-Einzelhandels im Februar deutlich zurück. Der starke Zuwachs im Januar fiel aber noch kräftiger aus als bisher bekannt. Der Ausgabenschub der Haushalte geht zurück auf staatliche Unterstützungszahlungen im Zuge eines von der Vorgängerregierung auf den Weg gebrachten Corona-Hilfspakets.

Preisdaten zeigten einen verstärkten Auftrieb an. Die Einfuhrpreise stiegen im Februar stärker als erwartet und auf breiter Front. Das Thema Inflation bewegt die Finanzmärkte schon seit einiger Zeit. An den Anleihemärkten sind die Renditen deshalb spürbar gestiegen./la/fba