NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag wenig bewegt. Marktbeobachter sprachen von einem impulsarmen Handel. An den US-Finanzmärkten gab es wenig Aktivität, weil dort der traditionelle Einkaufstag "Black Friday" stattfindet. Viele US-Anleger nutzen den Brückentag nach Thanksgiving für ein verlängertes Wochenende. Konjunkturdaten wurden ebenfalls nicht veröffentlicht.

Zweijährige Staatsanleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,61 Prozent. Fünfjährige Anleihen legten ebenfalls um 1/32 Punkt auf 99 13/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,62 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen traten mit 99 27/32 Punkten auf der Stelle. Sie rentierten mit 1,77 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gaben um 4/32 Punkte auf 103 29/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,20 Prozent./bek/he