US-Anleihen kaum verändert - deutliche Kursverluste auf Wochensicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag nicht weiter gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 104,88 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 5,18 Prozent.

In den beiden Handelstagen zuvor waren die Kurse noch kräftig gefallen, nachdem steigende Ölpreise die Inflationserwartungen verstärkt hatten. Im Gegenzug stieg die Rendite in der zehnjährigen Laufzeit zeitweise bis auf 5,20 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007.

Kurz vor dem Wochenende waren die Ölpreise aber wieder etwas gefallen, was die Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed dämpfte und den Anstieg der Renditen bremste. Zuletzt scheint wieder etwas Bewegung in die diplomatischen Bemühungen am Rande der US-Generalversammlung gekommen zu sein. Der Iran hat den USA nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der Verhandlungen über ein mögliches Ende des Krieges und eine Öffnung der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus vorgelegt./jkr/nas