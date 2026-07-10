US-Anleihen: Kurse bewegen sich kaum

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,06 Prozent auf 109,20 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,55 Prozent.

Die Lage mit Blick auf den Iran beruhigte sich. US-Präsident Donald Trump hat zwar das Ende der Waffenruhe im Iran-Krieg bekräftigt. Zugleich ließ er die Tür für Gespräche weiter offen. Trump schrieb dazu konkret, Teheran habe um eine Fortführung von Gesprächen gebeten. Das Wort Gespräche setzte Trump in Anführungszeichen. Er schrieb weiter, dass man dem zugestimmt habe. Die Ölpreise bewegten sich am Freitag kaum.

Die Entwicklung im Iran-Krieg spielte am US-Anleihemarkt zuletzt keine so große Rolle. Schließlich wird an den Finanzmärkten überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank Fed nochmal die Leitzinsen anheben wird. Ökonomen verweisen auf die robuste Konjunktur und die hohe Inflation. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht./jsl/he