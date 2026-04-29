29.04.2026 19:29:38

US-Anleihen: Kurse geben vor US-Zinsentscheidung nach

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,37 Prozent auf 110,45 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,39 Prozent.

Nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump sind nach Einschätzung von Experten die Chancen für eine Öffnung der Straße von Hormus gesunken. Trump hat in einem aktuellen Social-Media-Beitrag angesichts der schleppenden Verhandlungsfortschritte im Nahost-Krieg heftige Drohungen gegen den Iran ausgesprochen. "Der Iran bekommt es nicht auf die Reihe. Sie wissen nicht, wie man einen Anti-Atomwaffen-Deal abschließt. Sie sollten sich lieber bald schlaumachen!", schrieb er auf seiner Platform Truth Social. Überschrieben ist die Darstellung mit den Worten: "NO MORE MR. NICE GUY"

Trump sagte zudem dem Nachrichtenportal Axios, dass er gegen eine Öffnung der Straße von Hormus sei, solange es keine Einigung über das Nuklearprogramm gebe. Der Iran hatte zuvor angeboten, die Straße von Hormus zu öffnen und später über das Nuklearproblem zu sprechen. Die Entwicklung heizt die Inflationsgefahren an. Dies dürfte auch die Möglichkeit der US-Notenbank Fed beschränken, die Leitzinsen im weiteren Jahresverlauf zu senken.

Die US-Notenbank Fed entscheidet an diesem Mittwoch über die Leitzinsen. Aufgrund der drastisch gestiegenen Energiepreise und hohen Inflation rechnen Ökonomen nicht mit einer Senkung. Ein wichtiges Argument gegen einen solchen Schritt dürfte der jüngste Anstieg der Inflation sein. Der Iran-Krieg sorgt für anhaltende Verunsicherung über die künftige wirtschaftliche Entwicklung./jsl/he

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