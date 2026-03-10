10.03.2026 17:25:38

US-Anleihen: Kursgewinne - Entspannung bei den Ölpreisen dämpft Inflationssorgen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Gesunkene Rohölpreise dämpften die zuletzt deutlich gestiegenen Inflationssorgen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,26 Prozent auf 112,66 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,11 Prozent.

Weiterhin steht der Iran-Krieg im Blick der Märkte. Inmitten heftiger israelischer Angriffe auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump überraschend ein baldiges Ende des Krieges ins Spiel gebracht. "Ich denke, der Krieg ist so gut wie beendet. Sie haben keine Marine, keine Kommunikationssysteme, sie haben keine Luftwaffe", zitierte ihn der US-Sender CBS News nach einem Telefoninterview. Allerdings erklärten die iranischen Revolutionsgarden, dass sie entschieden, wann der Krieg endet.

Die Aussagen von Trump drückten die Ölpreise nach unten und dämpften die Inflationssorgen. Die Anleihen erholten sich daher von jüngsten Kursverlusten. Der extreme Anstieg der Ölpreise über das vergangene Wochenende hatte die Inflationssorgen deutlich verstärkt. Trotz der Erholung bleibt die Verunsicherung hoch. Schließlich ging der Krieg mit unverminderter Heftigkeit weiter./jsl/mis

ATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.

