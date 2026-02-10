US-Anleihen: Kursgewinne - Schwache Einzelhandelsumsätze

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,32 Prozent auf 112,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,14 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück und stützten die Anleihen. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben./jsl/jha/