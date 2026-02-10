10.02.2026 18:20:38

US-Anleihen: Kursgewinne - Schwache Einzelhandelsumsätze

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,32 Prozent auf 112,55 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,14 Prozent.

Die am Nachmittag veröffentlichten US-Einzelhandelsumsätze blieben hinter den Erwartungen zurück und stützten die Anleihen. Die Umsätze stagnierten im Dezember zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet.

Die Anleger warten auf die Veröffentlichung des monatlichen Arbeitsmarktberichts am Mittwoch. Am Freitag stehen zudem die Zahlen zu den Verbraucherpreisen an. Die Daten dürften Hinweise auf das weitere Vorgehen der US-Notenbank Fed gegeben./jsl/jha/

ATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.

