US-Anleihen: Kursgewinne - US-Finanzministerium kauft Anleihen zurück

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Der US-Anleihemarkt reagierte mit sinkenden Renditen auf die unerwartete Ankündigung des US-Finanzministeriums, die Rückkäufe langlaufender Anleihen zu erhöhen.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,19 Prozent auf 108,77 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,65 Prozent. Besonders deutlich sank die Rendite von dreißigjährigen Anleihen, die auf 5,19 Prozent fiel. Am Dienstag hatte sie mit 5,34 Prozent noch den höchsten Stand seit dem Jahr 2007 erreicht.

Der Schritt des Finanzministeriums signalisiert Besorgnis über den anhaltenden Ausverkauf am Anleihemarkt, der die Renditen für 30-jährige Anleihen auf den höchsten Stand seit 2007 getrieben hatte. Der zuletzt deutliche Anstieg der Renditen hatte Sorgen an den Finanzmärkten ausgelöst.

"Diese Regierung braucht einen Erfolg, und vielleicht lässt sich dieser dadurch erzielen, dass sie künstlich versucht, die langfristigen Renditen für Staatsanleihen in Schach zu halten", sagte Jack McIntyre, Portfoliomanager bei Brandywine Global Investment Management. "Sie müssen etwas versuchen. Die Stimmung am langen Ende der Renditekurve ist weltweit so pessimistisch wie schon lange nicht mehr." Gestiegene Inflationssorgen, die Folgen des Iran-Kriegs, eine stark steigende Staatsverschuldung und der Kapitalbedarf der großen KI-Unternehmen hatte zuletzt die Renditen nach oben getrieben.

Wenig Impulse kamen von der Ölpreisentwicklung. Diese legten leicht zu. Derzeit finden laut US-Präsident Donald Trump keine Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA statt. Eine nachhaltige Öffnung der Straße von Hormus ist also weiterhin nicht in Sicht./jsl/he