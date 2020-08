NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag überwiegend gestiegen. Die Nervosität an den Märkten bleibt hoch. Davon profitieren die als sicher geltenden Staatsanleihen.

In Europa hat sich die Unternehmensstimmung im August eingetrübt. Angesichts anhaltend hoher Infektionszahlen mit dem Corona-Virus wird auch in den USA nur eine schleppende Konjunkturerholung erwartet. Auch dort wird am Nachmittag der von Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für die Industrie und den Dienstleistungssektor veröffentlicht. In den USA wird allerdings der Einkaufsmanagerindex ISM stärker beachtet. Zudem stehen Zahlen vom Häusermarkt an.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,137 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,255 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 8/32 Punkte auf 99 31/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,625 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 24/32 Punkte auf 100 17/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,353 Prozent./jsl/bgf/jha/