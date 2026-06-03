03.06.2026 18:15:38

US-Anleihen: Kursverluste - Ölpreisanstieg und robuste Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,28 Prozent auf 109,39 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,50 Prozent.

Robuste US-Konjunkturdaten belasteten die Kurse. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Zudem legte der Beschäftigungsaufbau im Privatsektor stärker zu als im Vormonat. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba sieht eine "konjunkturell stabile Lage" in den USA. "Die US-Notenbank dürfte sich daher in der Einschätzung bestätigt sehen, dass das Zinsniveau tendenziell erhöht werden sollte." An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr ihre Leitzinsen anheben wird.

Die Unsicherheit bleibt mit Blick auf die Lage im Nahen Osten hoch. Eine Einigung ist weiter nicht absehbar und es kam erneut zu Feuergefechten. Dies stützte die Ölpreise. Die Festverzinslichen reagieren stark auf die Ölpreisentwicklung. Seit Kriegsbeginn Ende Februar sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen./jsl/jha/

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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch schwächer. Der deutsche Leitindex verbuchte Verluste. An der Wall Street geht es nach unten. Die Börsen in Fernost präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.

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