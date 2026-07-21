US-Anleihen: Kursverluste - Ölpreise legen zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,14 Prozent auf 108,70 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,62 Prozent.

Die zuletzt erneut gestiegenen Rohölpreise haben die Anleihekurse etwas belastet. Angesichts des wieder aufgeflammten Iran-Kriegs sieht die Internationale Energieagentur (IEA) die weltweite Ölversorgung zunehmend unter Druck. "Die Eskalation der Feindseligkeiten, von der die Straße von Hormus und die Energieinfrastruktur in der Region betroffen sind, verstärkt die Sorgen um die Versorgungssicherheit und die Unsicherheit hinsichtlich der Marktaussichten", sagte IEA-Direktor Fatih Birol.

Die Inflationssorgen nehmen so wieder zu. Dies belastet tendenziell die Anleihen. Die Wahrscheinlichkeit dürfte steigen, dass die US-Notenbank Fed im späteren Jahresverlauf ihre Leitzinsen anhebt. In der kommenden Woche dürfte allerdings noch keine Zinserhöhung anstehen./jsl/he