US-Anleihen: Kursverluste - Rendite 30-jähriger Titel so hoch wie 2007

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 108,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,67 Prozent. Die Rendite von Titeln mit einer Laufzeit von 30 Jahren erreichte mit 5,20 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2007.

Die wachsenden Inflationsgefahren treiben die Renditen, da sie sich laut Experten auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken können. Bei der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie auf Leitzinssenkungen verzichtet.

Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse nicht. US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen bleibt aber hoch.

Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) pochen unterdessen auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten bremse Wachstum, schüre Inflation und setze die Lieferketten für Energie, Nahrungsmittel und Düngemittel unter Druck, hieß es in einer Abschlusserklärung./jsl/jha/