07.10.2026 18:08:38

US-Anleihen: Kursverluste - Rendite steigt auf den höchsten Stand seit 2002

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,16 Prozent auf 104,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 5,32 Prozent. Zeitweise erreichte sie mit 5,36 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2002.

Die etwas gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihen. Höhere Ölpreise schüren die Inflationsrisiken etwas. Die Wahrscheinlichkeit für Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed wird so angehoben. Die Ölpreise bleiben damit auf einem sehr hohen Niveau. Eine Trendwende ist nicht in Sicht. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Handelsverlauf nicht veröffentlicht.

Angesichts gewachsener Inflationsrisiken und der steigenden US-Staatsschulden waren die Renditen an den Anleihemärkten zuletzt deutlich gestiegen. Noch größer ist derzeit die Verunsicherung an den europäischen Anleihemärkten. Insbesondere in Frankreich sind die Renditen stark nach oben geklettert./jsl/he

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ATX geht mit herben Verlusten in den Feierabend -- DAX beendet Handel deutlich schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Mittwoch kräftigen nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt geriet derweil ins Stocken. Die US-Börsen gaben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.

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