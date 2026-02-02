US-Anleihen: Kursverluste - Robuste Industriedaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nach robusten Industriedaten nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,22 Prozent auf 111,58 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,28 Prozent.

Die Stimmung der US-Industrie hat sich zum Jahresstart merklich verbessert. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Januar stärker als erwartet und signalisiert jetzt wieder ein wirtschaftliches Wachstum. Die Einkaufsmanager verwiesen insbesondere auf eine verbesserte Auftragslage. Die Erwartung baldiger Leitzinssenkungen dürfte so weiter gedämpft werden.

Die künftige Geldpolitik der US-Notenbank bleibt im Blick der Märkte. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell als Chef der Fed nominiert. Dies hatte an einigen Märkten zu deutlichen Neupositionierungen geführt. So sanken die Preise für Gold und Silber deutlich. "Die Märkte gehen offenbar davon aus, dass mit Warsh die Unabhängigkeit der Fed besser gewahrt bleiben könnte als bisher gedacht", schreiben Experten der Dekabank. Am deutschen Anleihemarkt hielten sich die Kursausschläge nach der Ankündigung bisher allerdings in Grenzen./jsl/he