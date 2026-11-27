NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,42 Prozent auf 106,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,93 Prozent.

Die zunächst gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. Zudem drückten die erneuten Kursgewinne an Aktienmärkten. Die als sicher geltenden Anleihen waren weniger gefragt. Eine Entwarnung für die Technologiewerte an den Börsen gibt es laut Händlern aber nicht.

Ansonsten gab es nur wenige Impulse für den Handel. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Nach dem Feiertag am Donnerstag legten viele Händler ein verlängertes Wochenende ein./jsl/stk