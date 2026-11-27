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27.11.2026 17:51:38
US-Anleihen: Kursverluste - Steigende Börsen belasten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatspapiere (T-Note-Future) fiel um 0,42 Prozent auf 106,62 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,93 Prozent.
Die zunächst gestiegenen Ölpreise belasteten die Anleihekurse etwas, da sie die Inflationserwartungen erhöhten. Zudem drückten die erneuten Kursgewinne an Aktienmärkten. Die als sicher geltenden Anleihen waren weniger gefragt. Eine Entwarnung für die Technologiewerte an den Börsen gibt es laut Händlern aber nicht.
Ansonsten gab es nur wenige Impulse für den Handel. Es wurden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Nach dem Feiertag am Donnerstag legten viele Händler ein verlängertes Wochenende ein./jsl/stk
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.