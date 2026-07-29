US-Anleihen: Kursverluste - Steigende Ölpreise belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch belastet durch gestiegene Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 108,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,65 Prozent.

An den vergangenen Tagen hatte die Hoffnung auf eine Verhandlungslösung im Iran-Krieg die Anleihekurse noch gestützt. Neue Angriffe im Nahen Osten überschatten die laufenden diplomatischen Bemühungen und trieben die Ölpreise erneut in die Höhe. Erstmals seit dem vorläufigen Stopp der US-Angriffe auf Ziele im Iran haben Teherans Streitkräfte US-Ziele in der Region angegriffen. US-Präsident Donald Trump kündigte zudem Vergeltung für den jüngsten iranischen Angriff an.

Die anhaltende Unsicherheit und die wieder gestiegenen Ölpreise stützen die Inflationserwartungen. Die anhaltend hohen Ölpreise dürften sich auch auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed auswirken. An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung, die um 20 Uhr MESZ erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins zunächst weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.

Wegen eines Anstiegs der Ölpreise im Juli war die Diskussion über eine mögliche US- Zinserhöhung zuletzt stärker in Fahrt gekommen. "Auch die zweite Sitzung des neuen Fed-Vorsitzenden Kevin Warsh wird spannend", sagte Analystin Antje Praefcke von der Commerzbank. Ihrer Einschätzung nach dürfte die Diskussion um mögliche Zinserhöhungen fortgeführt werden./jsl/he