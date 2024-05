NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursverlusten in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zum Start um 0,24 Prozent auf 108,97 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,45 Prozent.

Zinsauftrieb kam zum einen aus Neuseeland. Die Notenbank des Landes bestätigte ihre straffe Geldpolitik und deutete an, dass es mit Zinssenkungen länger dauern dürfte als bisher signalisiert.

Auch in Großbritannien stiegen die Kapitalmarktzinsen, nachdem Inflationszahlen nach oben hin überrascht hatten. Als Folge reduzierten die Anleger ihre Zinssenkungserwartungen an die britische Zentralbank.

Im Handelsverlauf dürfte auch in den USA die Geldpolitik den größten Raum einnehmen. Am Abend veröffentlicht die Zentralbank Federal Reserve ihre Mitschrift zu jüngsten Zinssitzung. Marktteilnehmer werden auf Hinweise achten, wann die Währungshüter mit Zinssenkungen beginnen könnten./bgf/jsl/jha/