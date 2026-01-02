02.01.2026 17:44:38

US-Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am ersten Handelstages des Jahres um 0,18 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Kursbewegende Daten wurden nicht veröffentlicht. Zum Jahresstart standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In der kommenden Woche wird vor allem der am Freitag anstehende Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet./jsl/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.

