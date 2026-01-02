|
02.01.2026 17:44:38
US-Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am ersten Handelstages des Jahres um 0,18 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.
Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Kursbewegende Daten wurden nicht veröffentlicht. Zum Jahresstart standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In der kommenden Woche wird vor allem der am Freitag anstehende Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet./jsl/he
