US-Anleihen: Kursverluste zum Wochenschluss

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben Montag erneut nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,29 Prozent auf 112,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Die Finanzmärkte warten auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Es wird eine erneute Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte erwartet. Allerdings gilt der geldpolitische Ausschuss (FOMC) als gespalten. Der eher schwächelnde Arbeitsmarkt spricht für sinkende Leitzinsen. Die Inflation lag hingegen deutlich über dem Zielwert der Notenbank. Mit Spannung erwartet werden daher die Projektionen der Notenbank für das kommende Jahr./jsl/jha/

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.

