NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,19 Prozent auf 112,41 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,84 Prozent. Der Handel verlief gegen Jahresende recht impulsarm.

So hinterließen denn auch Daten vom US-Arbeitsmarkt kaum Wirkung am Anleihemarkt. Die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe war wie am Markt erwartet leicht gestiegen. Die US-Regierung meldete für die vergangene Woche einen Zuwachs um 9000 auf 225 000 Hilfsanträge. Trotz des Anstiegs ist das Niveau der Anträge niedrig, was für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt spricht./jkr/mis/ajx/he