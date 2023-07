NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch im frühen Handel deutlich gestiegen. Ein unerwartet starker Rückgang der Inflation in den USA drückte zum Handelsauftakt die Renditen, während die Kurse der Festverzinslichen im Gegenzug zulegten.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,56 Prozent auf 111,89 Punkte. Die Rendite für zehnjährige US-Anleihen fiel um 0,05 Prozentpunkte auf 3,92 Prozent. Zu Beginn der Woche hatte die Rendite noch über vier Prozent gelegen.

Zum Handelsauftakt wurde am US-Rentenmarkt bekannt, dass sich die Inflation in der größten Volkswirtschaft der Welt erneut spürbar abgeschwächt hat. Im Juni sank die amerikanische Inflationsrate auf 3,0 Prozent nach 4,0 Prozent im Monat zuvor. Auch die Kernteuerung, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ausgeklammert werden, gab unerwartet deutlich nach.

Inflationsdaten stehen derzeit besonders im Fokus, weil sie für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Zwar scheint aus Sicht von Ulrich Wortberg, Analyst bei der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba), eine Erhöhung des Leitzinsbandes um 0,25 Prozentpunkte Ende Juli so gut wie sicher zu sein. Die Erwartungen auf eine weitere Erhöhung im Kampf gegen die hohe Inflation danach könnten aber einen Dämpfer erhalten.

