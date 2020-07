NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag im Tagesverlauf überwiegend weiter zugelegt. Der Handel verlief insgesamt jedoch mangels Konjunkturdaten impulsarm. Anleger wandten sich vom Aktienmarkt ab und den so genannten "sicheren Häfen" wie etwa Staatsanleihen zu.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 29/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,16 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte und rentierten mit 0,29 Prozent. Richtungsweise zehnjährige Staatsanleihen legten um 11/32 Punkte auf 99 27/32 Punkte zu. Ihre Rendite betrug damit 0,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gewannen 1 Punkt und 16/32 Punkte hinzu auf 96 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,38 Prozent./ck/fba