NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag im Handelsverlauf in die Gewinnzone gedreht und haben deutlich zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zuletzt um 0,82 Prozent auf 111,12 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Anleihen sank auf 4,06 Prozent. Im Fokus stand an diesem Tag der US-Arbeitsmarktbericht für Juli, der durchwachsen ausfiel.

Insgesamt blieb der Beschäftigungszuwachs zwar robust, zugleich deutete sich aber auch eine Abschwächung an. Der Anstieg der Beschäftigtenzahl blieb hinter den Erwartungen zurück, während die Arbeitslosenquote sank. Das Lohnwachstum blieb solide. Die Finanzmärkte schauten jedoch vor allem auf die flauere Beschäftigungsentwicklung.

Die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik in den USA. Ein starker Arbeitsmarkt sorgt für höhere Löhne, was die Inflation verstärken kann. Die US-Notenbank Fed versucht seit längerem, die hohe Inflation mit Zinserhöhungen in den Griff zu bekommen, was den Renditen von US-Staatsanleihen zuletzt Auftrieb verlieh./ck/he