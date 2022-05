NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag gestiegen. Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und die teil deutlichen Verluste am US-Aktienmarkt. Dies habe die Nachfrage nach festverzinslichen Papieren gestützt.

Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,72 Prozent auf 120,44 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen betrug 2,75 Prozent.

Auch enttäuschende Konjunkturdaten stützen die Anleihenkurse. In den USA waren die Verkäufe neuer Häuser im April deutlich stärker gefallen als erwartet./la/ngu