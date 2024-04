NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit leichten Kursgewinnen in die Woche gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,19 Prozent auf 107,78 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,64 Prozent.

Zum Wochenstart dürften sich die fundamentalen Impulse in engen Grenzen halten. Es werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet. Im Verlauf der Woche stehen allerdings zahlreiche wichtige Konjunkturzahlen und Ereignisse auf dem Programm. Veröffentlicht werden die stark beachteten ISM-Indizes, bevor am Freitag der monatliche Arbeitsmarktbericht der US-Regierung erwartet wird.

Hauptereignis der Woche ist jedoch der Zinsentscheid der Zentralbank Federal Reserve am Mittwoch. Zwar dürfte keine unmittelbare Kursänderung anstehen. Die Marktteilnehmer warten aber gespannt auf Hinweise, ob und wann die Fed im Jahresverlauf ihre straffe Linie zu lockern beginnt. Aktuell wird damit an den Märkten nicht vor Spätsommer gerechnet. In den vergangenen Wochen sind die Zinssenkungserwartungen an die Fed wegen der zähen Inflation stark zurückgenommen worden./bgf/la/mis