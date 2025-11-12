US-Anleihen: Leichte Kursverluste - Ende des Shutdowns in Sicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aussicht auf ein Ende des Shutdowns hat die Kurse von US-Staatsanleihen etwas belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel am Mittwoch um 0,04 Prozent auf 112,98 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,07 Prozent.

Aus den USA kamen kaum Impulse. Zumindest könnte es bald wieder mehr Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten geben. Das US-Repräsentantenhaus berät am Mittwoch über einen Übergangshaushalt und damit ein mögliches Ende des Teilstillstands der Regierungsgeschäfte. Seit dem 1. Oktober werden viele Behördenmitarbeiter nicht mehr bezahlt, Tausende Flüge wurden wegen Personalengpässen gestrichen und Millionen US-Amerikaner bekommen keine Lebensmittelhilfe mehr, weil ohne beschlossenen Haushalt kein Geld fließt. Auch die Veröffentlichung von Konjunkturdaten fiel weitgehend aus. Es ist der längste Shutdown der US-Geschichte./jsl/he