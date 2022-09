NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag Kursverluste verzeichnet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,41 Prozent auf 114,50 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen stieg im Gegenzug auf 3,46 Prozent. Sie lag damit leicht unter ihrem am Vortag markierten dreimonatigen Höchststand.

Am Donnerstag wurden zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, die unter dem Strich gemischt ausfielen. Während Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel und ein regionaler Stimmungsindikator aus New York positiv überraschten, enttäuschte die Industriestimmung aus dem Raum Philadelphia mit einer deutlichen Eintrübung.

Preisdaten vom Außenhandel deuteten unterdessen auf einen hohen, aber tendenziell abnehmenden Preisdruck hin. Das nimmt zumindest etwas Druck von der US-Notenbank Fed, die sich mit starken Zinsanhebungen bereits vehement gegen die hohe Teuerung stemmt. In der kommenden Woche wird die nächste Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte erwartet./bgf/tih/jha/