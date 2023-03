NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursverlusten in den Handel gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 111,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,94 Prozent.

Marktbeobachter verwiesen auf deutlich steigende Renditen europäischer Staatsanleihen, was auch am US-Anleihemarkt im frühen Handel Wirkung gezeigt habe. Demnach verstärkte sich die Spekulation auf steigende Leitzinsen nach Inflationsdaten aus großen Volkswirtschaften der Eurozone . Im Februar waren die Inflationsraten in Frankreich und Spanien jeweils unerwartet hoch ausgefallen, was die Europäische Zentralbank im Kampf gegen die hohe Teuerung weiter unter Druck setzt.

Im weiteren Handelsverlauf richtet sich das Interesse am US-Anleihemarkt zudem auf amerikanische Konjunkturdaten. Die Anleger warten auf Daten zur Entwicklung des Immobilienmarktes und der Konsumlaune./jkr/bgf/mis