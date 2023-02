NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Montag im späten Handel leicht zugelegt. In einem ruhigen Handel stieg der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) zuletzt um 0,23 Prozent auf 111,17 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab im Gegenzug auf 3,92 Prozent moderat nach.

Die als sicher geltenden Wertpapiere profitierten von teils schwachen Konjunkturdaten. Die Aufträge für langlebige Güter sind im Januar deutlicher gefallen als erwartet. Zudem wurde der kräftige Zuwachs im Vormonat nach unten revidiert. Allerdings hat zu Jahresbeginn vor allem der Transportsektor belastet, der als schwankungsanfällig gilt. Ohne diese Komponente, zu der etwa Flugzeugbestellungen gehören, legten die Aufträge zu. Daten vom Immobilienmarkt bewegten die Notierungen dagegen nicht stärker./bek/he