US-Anleihen: Rendite auf zehnjährige Staatsanleihen steigt auf Hoch seit 2007

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Ausverkauf bei Staatsanleihen hält an. In den Vereinigten Staaten haben die Staatspapiere am Dienstag ihre jüngste Verlustserie fortgesetzt. Im Gegenzug kletterte die Rendite auf die zehnjährigen Anleihen im frühen Handel bis auf 5,025 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2007. Die Renditen auf Staatsanleihen haben wegen des Mixes aus hohen Energiepreisen, steigenden Staatsschulden und hohen Inflationsraten im laufenden Jahr stark zugelegt.

So kletterte die Rendite auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um mehr als einen Prozentpunkt. Die hohen Zinsen sind ein immenses Problem für die Regierungen, da sie die Neuaufnahme von Schulden stark verteuern. In Deutschland legte die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen in den vergangenen Monaten auf mehr als 3,5 Prozent zu. Ende Februar waren es lediglich rund 2,6 Prozent./zb/stk