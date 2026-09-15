15.09.2026 18:14:38

US-Anleihen: Rendite der 10-jährigen Papiere steigt auf höchsten Stand seit 2007

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Abwärtstrend am US-Anleihemarkt hält an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel am Dienstag um 0,19 Prozent auf 105,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe stieg auf 4,99 Prozent. In der Spitze legte die Rendite bis auf 5,039 Prozent zu und erreichte den höchsten Stand seit 2007.

Die Ölpreise sind erneut gestiegen und schüren so wiederholt die Inflationserwartungen. Neben den hohen Energiepreisen haben steigende Staatsschulden und hohe Inflationsraten im laufenden Jahr stark zugenommen.

Die Augen der Anleger richten sich derzeit auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Markt ist eine Leitzins-Erhöhung inzwischen zu gut 90 Prozent eingepreist. Die zuletzt deutlich gestiegenen Energiepreise dürften eine Anhebung noch wahrscheinlicher gemacht haben, da so die Inflationserwartungen immer weiter steigen.

So kletterte die Rendite auf die zehnjährigen US-Staatsanleihen seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um mehr als einen Prozentpunkt. Die hohen Zinsen sind ein Problem für die Regierungen, da sie die Neuaufnahme von Schulden verteuern./jsl/nas

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: ATX und DAX schließen leichter -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche gaben im Dienstagshandel etwas nach. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen