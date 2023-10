NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,64 Prozent auf 107,38 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Treasuries legte weiter zu und betrug zuletzt 4,68 Prozent. Die Rendite lag damit knapp unter dem in der vergangenen Woche erreichten Höchststand seit 2007 von 4,69 Prozent.

Konjunkturdaten fielen robust aus und verstärkten so den aktuellen Renditeauftrieb. Die Stimmung in der Industrie hellte sich im September stärker auf als erwartet./la/he