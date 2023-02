NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Montag nach ihren jüngsten Verlusten stabilisiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verharrte zu Handelsbeginn bei 112,69 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,73 Prozent.

Die Anleger am Anleihemarkt warten auf die Veröffentlichung wichtiger Inflationsdaten für Januar am Dienstag. Es wird damit gerechnet, dass die Teuerung weiter zurückgegangen ist. Dies würde die US-Notenbank Fed in ihrer Absicht bestärken, die Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation nicht stark zu erhöhen.

Dementsprechend machte sich unter den US-Aktienanlegern eine gewisse Zuversicht breit, sodass die Wall Street moderat im Plus erwartet wird. Die als sicher geltenden US-Anleihen hingegen wurden eher gemieden./la/jkr/he