NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,53 Prozent auf 108,80 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,45 Prozent.

Angetrieben wurde die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren durch die etwas trübere Stimmung an den US-Aktienmärkten. Konjunkturdaten fielen zu Handelsbeginn durchwachsen aus: Während die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt negativ überraschten, hellte sich ein regionaler Stimmungsindikator für die Industrie auf. Preisdaten vom Außenhandel bestätigten den Trend einer rückläufigen Teuerung.

Im Handelsverlauf wollen sich zahlreiche Redner aus den Reihen der US-Notenbank Fed zu Wort melden. Unter anderem wird ein Auftritt des einflussreichen Chefs der New Yorker Fed, John Williams, erwartet. Daneben stehen weitere Wirtschaftsdaten auf dem Programm, etwa Produktionszahlen aus der Industrie./bgf/jkr/jha/