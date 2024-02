NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,41 Prozent auf 110,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel im Gegenzug auf 4,21 Prozent.

Umsatzzahlen aus dem Einzelhandel enttäuschten die Erwartungen. Die Erlöse gingen zu Jahresbeginn um 0,8 Prozent zurück. Es war der deutlichste Rückgang seit fast einem Jahr. Der Einzelhandel gilt als Indikator für die Stärke des Konsums, der für die US-Wirtschaft besonders wichtig ist.

Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt deuteten dagegen auf einen anhaltend robusten Zustand des Jobmarkts hin. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sanken von bereits niedrigem Niveau aus. Die Einfuhrpreise erhöhten sich im Januar auf Monatssicht unterdessen so deutlich wie seit fast zwei Jahren nicht mehr.

Während die Zahlen aus dem Einzelhandel die Erwartung perspektivischer Zinssenkungen der US-Notenbank Fed stärken, sprechen die Zahlen vom Arbeitsmarkt und die Preisdaten eher dagegen. Am Anleihemarkt überwog aber offenbar das Schwäche-Signal vom Einzelhandel, was die Renditen drückte.

