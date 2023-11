NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursverlusten in die neue Woche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zu Handelsbeginn um 0,40 Prozent auf 107,92 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,61 Prozent.

Am Markt war die Rede von einer Gegenbewegung auf die vergangene Woche, als die Anleihekurse deutlich gestiegen waren. Hintergrund waren rückläufige Zinserwartungen an die US-Zentralbank Federal Reserve. Derzeit werden an den Märkten keine weiteren Leitzinsanhebungen erwartet. Für Mitte kommenden Jahres werden sogar erste Zinssenkungen der Fed für möglich gehalten. Wichtigster Grund ist die Erwartung einer sich deutlich abkühlenden Konjunktur, von der bislang aber wenig zu sehen ist.

Zum Wochenstart werden keine entscheidenden Wirtschaftsdaten erwartet. Am Abend veröffentlicht allerdings die Fed ihren "Senior Loan Officer Opinion Survey", der die Vergabebedingungen von Bankkrediten beschreibt. Der Bericht ist in etwa vergleichbar mit der Kreditumfrage "Bank Lending Survey" der Europäischen Zentralbank (EZB). An den Märkten wird der Fed-Bericht mehr zur Kenntnis genommen, als dass er für große Kursausschläge sorgen würde.

