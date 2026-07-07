07.07.2026 17:47:38

US-Anleihen: Steigende Ölpreise belasten Kurse

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag belastet durch steigende Ölpreise nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 109,42 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,51 Prozent.

In der Straße von Hormus gab es Angriffe auf Tanker. Steigende Ölpreise treiben die Inflationserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Leitzinsen anheben könnte, wird so größer. Zuletzt hatte sich die Lage deutlich entspannt. Auch der am vergangenen Donnerstag veröffentlichte und enttäuschend ausgefallene Arbeitsmarktbericht für den Monat Juni hatte die Zinserhöhungserwartungen gedämpft. Die aktuelle Entwicklung zeigt jedoch, dass weiterhin Vorsicht geboten ist./jsl/he

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX tief im Minus -- Wall Street startet mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex geben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen