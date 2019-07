NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Mittwoch gestiegen in einem Umfeld, in dem sich Anleger eher abwartend positionierten. Vor der wichtigen Sitzung der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) in der kommenden Woche und dem bereits am Donnerstag erwarteten Zinsentscheid des europäischen Gegenparts, der EZB, gingen die Investoren insgesamt vorsichtig zu Werke, was den Kursen der US-Renten als "sichere Häfen" dienlich war.

Konjunkturdaten aus den USA wurde am Markt keine große Bedeutung beigemessen. Die Zahl der verkauften Neubauten war im Juni überraschend deutlich gestiegen. Bezüglich des Handelsstreits mit China bestätigte sich am Mittwoch die Spekulation vom Vortag, dass Finanzminister Steven Mnuchin und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer kommende Woche mit ihren chinesischen Gesprächspartnern zusammentreffen sollen.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 auf 99 28/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,82 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 3/32 auf 99 22/32 Punkte an. Sie rentierten ebenfalls mit knapp 1,82 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 10/32 auf 102 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,05 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren gewannen 27/32 Punkte auf 106 6/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,58 Prozent./tih/fba