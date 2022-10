NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag ihre Vortagsverluste ausgeweitet. Nach einem verhaltenen Start ging es weiter bergab - zuletzt büßte der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) 0,57 Prozent auf 109,38 Punkte ein. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen kletterte im Gegenzug auf 4,23 Prozent. Damit setzte sie sich noch weiter von der Vier-Prozent-Marke nach oben ab, nachdem sie schon am Mittwoch auf dem Niveau zu Zeiten der Finanzkrise im Jahr 2008 notiert hatte.

"Die runde Marke, die viele als Signal für eine bevorstehende Trendwende sowohl in den Marktzinsen als auch im geldpolitischen Straffungskurs der Notenbanken gedeutet hatten, war demnach nur eine Pause im laufenden Aufwärtstrend", kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets.

Als Renditetreiber sahen Marktbeobachter die hohe Inflation in den Industrieländern, die starke Zinserhöhungen durch führende Notenbanken erwarten lässt. Die Federal Reserve stemmt sich bereits seit geraumer Zeit gegen die merkliche Teuerung. Zuletzt aber hatte sich diese etwas abgeschwächt. Jüngste Konjunkturdaten aus den USA fielen derweil durchwachsen aus und lieferten keine deutlichen Impulse für den Anleihenmarkt./gl/he