NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Staatsanleihen haben am Montag ihre Kursverluste im Handelsverlauf ausgeweitet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,67 Prozent auf 115,03 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 3,477 Prozent.

Die Verunsicherung an den Märkten ließ nach der Not-Übernahme der Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) durch die Konkurrentin UBS etwas nach. Die Wall Street startet schon mit Kursgewinnen. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes drehten im Handelsverlauf dann ebenfalls ins Plus, auch wenn sie nur moderat stiegen.

Die Unsicherheit dürfte dennoch weiter hoch bleiben, denn die USA haben weiter ein Problem mit ihren Regionalbanken. Die Aktien der angeschlagenen Regionalbank First Republic (First Republic Bank) etwa markierten am Montag ein neues Rekordtief. Auf eine erste Bonitätsabstufung vor wenigen Tagen folgte nun eine weitere, - dieses Mal durch die Ratingagentur Standard & Poor's.

Unklar ist zudem, ob und wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch auf die Turbulenzen an den Finanzmärkten reagieren wird. Volkswirte erwarten zur anstehenden Zinsentscheidung derzeit überwiegend eine kleine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte./ck/jha/