NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse der US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch wenig beeindruckt vom Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gezeigt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) verlor zuletzt 0,23 Prozent auf 124,38 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere stieg im Gegenzug 2,17 Prozent. Auch an der Wall Street reagierten die wichtigsten Aktienindizes nur kurzzeitig negativ auf den Fed-Entscheid.

Die Währungshüter hoben den Leitzins angesichts der hohen Inflation wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 0,25 bis 0,50 Prozent an. Bis zum Ende des Jahres rechnet die Fed aber mit einem Anstieg des Leitzinses bis auf 1,9 Prozent, wie aus ihren neuen Prognosen hervorgeht. Das liegt im Rahmen der Markterwartungen. Die Notenbanker selbst hatten im Dezember lediglich insgesamt drei Zinserhöhungen in diesem Jahr um je 0,25 Punkte angedeutet. Zudem erwarten sie nun für 2022 ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum als noch vor drei Monaten angenommen./gl/jha/