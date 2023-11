NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Montag kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) trat zuletzt bei 107,42 Punkten auf der Stelle. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere lag bei 4,63 Prozent.

Wichtige Konjunkturdaten aus den Vereinigten Staaten gab es zu Wochenbeginn nicht. Das ändert sich am Dienstag mit den viel beachteten Verbraucherpreisen, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed von großer Bedeutung sind. Sie hatte ihre Leitzinsen zuletzt nicht weiter angehoben. Zusätzliche Straffungen sind aber nicht ausgeschlossen, wie hochrangige Notenbanker immer wieder betonen. An den Anleihemärkten hatte sich die Situation in der vergangenen Woche etwas beruhigt, nachdem die Kapitalmarktzinsen monatelange tendenziell gestiegen waren./gl/he