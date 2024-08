NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum bewegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) stieg um 0,03 Prozent auf 113,55 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere betrug 3,82 Prozent.

Der frühe Handel verlief ohne größere Impulse. Am Mittwoch werden keine wichtigen Konjunkturdaten in den USA veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Das Interesse an den Finanzmärkten richtet sich bereits verstärkt auf Quartalszahlen des US-Chipkonzerns NVIDIA. Diese werden nach US-Aktienbörsenschluss erwartet und stehen derzeit stark im Fokus der Märkte und könnten generell für größere Kursbewegungen sorgen.

Am Markt für US-Anleihen warten die Anleger zudem auf Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Freitag auf dem Programm stehen und von denen sich die Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik in den USA erhoffen. Zuletzt hatte die US-Notenbank Fed klare Hinweise für eine erste Zinssenkung nach der großen Inflationswelle im September gegeben, die Höhe und die Abfolge von künftigen Zinssenkungen aber von künftigen Konjunkturdaten abhängig gemacht./jkr/mis