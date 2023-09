NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Anleihemarkt bleiben die Kapitalmarktzinsen auf hohem Niveau. Am Freitag lag die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen mit 4,47 Prozent nur knapp unter ihrem am Vortag markierten Höchststand seit dem Jahr 2007. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg um 0,13 Prozent auf 108,56 Punkte.

Zinsauftrieb kommt von der Geldpolitik . Zwar nähern sich viele große Zentralbanken dem Zinsgipfel, von dem aus zunächst keine weiteren Zinsanhebungen vorgenommen werden dürften. Allerdings sind bis dorthin noch Anhebungen denkbar. Beispielsweise schließen die US-Notenbank Fed, die Europäische Zentralbank (EZB) oder die Bank of England weitere Zinsschritte nicht aus. Das treibt die Renditen an den Finanzmärkten.

Im Handelsverlauf stehen die Einkaufsmanagerindizes von S&P für die Industrie und die Dienstleister auf dem Programm. Allerdings wird in den USA der alteingesessene ISM-Indikator stärker beachtet, der etwas später im jeweiligen Monat veröffentlicht wird. Daneben äußern sich einige hochrangige Notenbanker von der Federal Reserve./bgf/nas