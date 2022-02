NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag mit deutlichen Kursgewinnen auf den Krieg in der Ukraine reagiert. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stieg um 0,74 Prozent auf 127,22 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 1,87 Prozent.

Anleger steuerten als sicher erachtete Anlageklassen wie Staatsanleihen an und trennten sich im Gegenzug von riskanten Investments. So brachen die europäischen Aktienmärkte um bis zu fünf Prozent ein. Die Wall Street dürfte zweieinhalb Prozent tiefer in den Handel starten.

Russlands Präsident Wladimir Putin ordnete eine Militäroperation in den Regionen Luhansk und Donezk an. Angriffe wurden auch aus anderen Teilen der Ukraine gemeldet. US-Präsident Joe Biden, Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), die Europäische Union und die Nato verurteilten Putins Vorgehen scharf und kündigten umgehend weitere Sanktionen an. Die Strafmaßnahmen zielen vor allem darauf, Russland von den Finanzmärkten abzuschneiden.

Robuste Konjunkturdaten aus den USA gerieten in den Hintergrund. So wuchs die Wirtschaft des Landes im Herbst stärker als bisher bekannt. Die Lage am Arbeitsmarkt verbesserte sich deutlicher als erwartet./la/jsl/jha/