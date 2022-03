„Die heutigen US-Inflationsdaten lagen bereits über den Erwartungen, aber der Wert von 7,9 % war für die Fed nach dem Ölpreisanstieg der letzten Wochen nicht hilfreich. Es scheint, dass die Fed auf ein mögliches Spiralen-Szenario reagieren muss, bei dem die Löhne in die Höhe schießen. Um es deutlich zu sagen: Es geht nicht nur um Öl, der Preisanstieg wird immer breiter und wirkt sich auf alle Verbraucher und Unternehmen in den USA aus. Nun müssen wir abwarten, was die Fed auf ihrer März-Sitzung tun wird, auf der sie sicherlich zum ersten Mal nach der Pandemie die Zinsen anheben wird, aber um wie viel und wie weit?“





